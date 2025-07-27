نائب محلي ألماني مبررا رسم صليب معقوف نازي: كنت في حالة انفعالية استثنائية

صرح دانيل بورن عضو برلمان ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه لم تكن لديه أي مخاوف من أن يُضبط أثناء رسمه خلسةً لصليب معقوف (رمز النازية) على ورقة اقتراع داخل برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "تسايت" الألمانية، قال بورن "لم أكن خائفًا من أن يتم الربط بيني وبين رسم الصليب المعقوف – لأن التصويت كان سريًا"، وأضاف أنه قرر في اليوم التالي التوجه إلى الرأي العام بنفسه، لتجنب إلحاق الضرر بالبرلمان، وأردف: "كان من الممكن أن تستمر التكهنات لأسابيع، وكان البرلمان سيتعرض لأضرار جسيمة".

وكان بورن أقر سابقًا بأنه رسم صليبًا معقوفًا خلف اسم أحد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" خلال عملية تصويت سرية. وأعلن بعد ذلك استقالته من منصب نائب رئيس برلمان الولاية، كما أعلن خروجه من الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي.

يذكر أن الحزب الاشتراكي يشارك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

ووصف بورن ما قام به بأنه رد فعل متسرّع، قائلا: "بصراحة، لم يكن هناك أي دافع عقلي حقيقي. كنت في حالة انفعالية استثنائية".