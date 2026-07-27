المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يدين هجوم على مسيرة للمثليين في برلين

أدان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الهجوم الذي وقع على هامش مسيرات "كريستوفر ستريت داي" للمثليين في برلين.

وقال المجلس في بيان صدر بمدينة كولونيا اليوم الاثنين: "عندما يصبح الناس هدفا للعنف بسبب هويتهم أو أسلوب حياتهم، فإن القيم الأساسية التي يقوم عليها تعايشنا تتعرض للهجوم.. أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وذويهم وجميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مشاهدة هذه الجريمة المروعة".

وأوضح المجلس، أنه إذا تأكدت شبهات السلطات بأن الهجوم كان بدافع إسلاموي، فإن ذلك "سيكون حالة جديدة تستغل فيها أيديولوجية متطرفة المرجعيات الدينية لتبرير الكراهية والعنف والتحريض بين الناس"، مؤكدا أن حماية حياة الإنسان تعد من المبادئ الأساسية في الإسلام، وأنه لا يوجد أي مبرر في الإسلام لممارسة العنف ضد الأبرياء.

وأضاف المجلس: "لا يجوز أن يكون أي شخص هدفا للعنف بسبب ميوله الجنسية أو هويته الجندرية أو دينه أو أصله أو أي سمات شخصية أخرى.. في وقت تسعى فيه الأيديولوجيات المتطرفة إلى تقسيم مجتمعنا والتحريض بين أفراده، تزداد الحاجة إلى التحلي بالحكمة والحزم والتماسك واتخاذ موقف واضح ضد جميع أشكال معاداة الإنسان".