السفير الياباني بالقاهرة: نتوقع من السيسي أن يلعب دورا مهمة في قمة التيكاد

علق السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "تيكاد"، قائلًا إن هذه تعتبر المشاركة الأولى لرئيس مصر في هذه القمة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي لا يشارك باعتباره رئيسًا لمصر فقط، بل باعتباره رئيسًا للاتحاد الإفريقي أيضًا، معقبًا: "نتوقع من الرئيس المصري أن يلعب دورًا مهمًا في القمة".

وأردف أنه من المقرر أن يرأس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة مع رئيس الوزراء الياباني، مضيفًا أن "السيسي" سيتحدث في الجلسة الافتتاحية والختامية والمؤتمر الصحفي المشترك والعشاء وحفل الاستقبال.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.

وسوف يترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد» بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.