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محافظ بورسعيد يتفقد سوق الخضروات والفاكهة الجديد

جانب من جولة محافظ بورسعيد
جانب من جولة محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 4:48 م

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بسوق الخضروات والفاكهة الجديد.

وأكد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مشددا على إقامة المحلات على أعلى مستوى ومساحات مناسبة لتوفير الراحة للمواطن والتاجر.

وأعلن المحافظ أن السوق سيكون الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك، ويقام على مساحة تقريبا 20 ألف م2.

يذكر أن السوق يضم محلات كمخازن للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمعا تجاريا متكاملا، يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية.

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