الموافقة على تقنين أوضاع أراضي زراعية ومباني بالسويس

عقدت لجنة البت اجتماعها، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع أراضي زراعية ومباني داخل وخارج الحيز العمراني بالمحافظة.

وأكد صقر في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أنه حريص على تقنين الأوضاع واستيرداد أملاك الدولة، وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.

وطالب المحافظ من رئيس لجنة التظلمات سرعة الرد على الطلبات المقدمة من المواطنين سواء تظلم من المعاينة أو سعر الأرض، وشكر لجنة التقنين، مطالبهم بزيادة معدلات العمل لاستكمال باق إجراءات تقنين الأراضي للمواطنين المتقدمين.

وفي نهاية اللقاء، وافقت اللجنة على عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع أراضي زراعية ومباني بنطاق الأحياء وفقا لقانون 144 لسنة 2017.

حضر الاجتماع كلاً من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن، والمستشار إيهاب إبراهيم مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.