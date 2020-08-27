فرنسا تجدد دعوتها للبنان لتشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات عاجلة

جددت فرنسا الخميس دعوتها للبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات "عاجلة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس: "إن الخطر اليوم هو عدم تواجد لبنان على الساحة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد".

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد ارسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

واعلن قصر الإليزيه أمس الأربعاء، إن الرئيس ماكرون سيسافر إلى بيروت في مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أنه بعد أكثر من أسبوعين على استقالة حكومة دياب، لم يحدد الرئيس ميشال عون بعد موعدا لإجراء مشاورات نيابية يتم على أساسها تعيين رئيس جديد للحكومة، وسط خلافات بين الأحزاب التقليدية التي تسيطر على البرلمان.