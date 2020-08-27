الحبس عامين لسما المصري وغرامة 100 ألف جنيه في «سب وقذف» ريهام سعيد

قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، بالحبس عامين على المتهمة سما المصري، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمة فى قضية السب والقذف، أنها وفى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وتضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.