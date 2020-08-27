كشفت تقارير يونانية أن نادي باناثينايكوس مهتم بالتعاقد مع عمرو وردة لاعب باوك سالونيكا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «SportTime» اليوناني اليوم الخميس أن نادي باناثيناكوس مهتم بالتعاقد مع وردة والتي وصفتها الصحيفة بالمفاجئة بسبب ما حدث من قبل وردة تجاه جماهير الفريق خلال تواجده مع فريق لاريسا في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن جيانيس ألافوزوس مالك نادي باناثينياكوس هو من يقود المفاوضات المباشرة مع باوك من أجل الحصول على خدمات وردة.

وكان وردة قد تلقى عرضا من نادي أومونيا، لكن الطرف القبرصي لم يستطع التوصل لاتفاق مع باوك.

ودخل وردة في مشادات لفظية مع جماهير باناثيناكوس خلال المباراة التي جمعت الفريقين، خلال أكتوبر الماضي وقام بركل دكة البدلاء أثناء مغادرته الملعب مما أدى إلى دخول رجال للأمن للتدخل.

وانتقل عمرو وردة إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتوليكوس، لكنه لعب معارا مرتين لـ أتروميتوس، ثم خرج معارا لـ لاريسا في الموسم الماضي.