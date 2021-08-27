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أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 20 مسلحا من الحوثيين في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن "غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعاً للمليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".

وأضاف أن الغارات الجوية اسفرت عن مقتل جميع العناصر المتواجدة في المكان" الذين يزيد عددهم عن 20 حوثيا".

وأفاد بأن الغارات أسفرت كذلك عن تدمير عربة مدرعة ودوريات تابعة للمليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

ولم يصدر الحوثيون، تعليقا حول هذه الخسائر حتى الان.

وتتقاسم القوات الحكومية، ومسلحي الحوثي، السيطرة على محافظة الجوف المرتبطة بحدود برية وبحرية مع السعودية، والتي تعد واحدة من أكبر المحافظات اليمنية مساحة.