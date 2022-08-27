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يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إيه سي روما، على ملعبه في مدينة تورينو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين يوفنتوس و روما، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب نادي يوفنتوس في تورينو.

وجاء تشكيل يوفنتوس في مواجهة اليوم كما يلي:

تشيزني في حراسة المرمى

الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، بريمر، أليكس ساندرو، لوكاتيلي

خط الوسط: رابيو، ميريتي، كوادرادو

الهجوم: فلاهوفيتش، كوستيتش.

فيما سيمثل روما في مواجهة اليوم كل من:

روي باتريسيو في حراسة المرمى

الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز، كارسدورب

خط الوسط: كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، أبراهام.