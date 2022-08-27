 قمة الكالتشيو .. فلاهوفيتش يقود هجوم اليوفي وروما بدون تغييرات - بوابة الشروق
السبت 27 أغسطس 2022 5:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

قمة الكالتشيو .. فلاهوفيتش يقود هجوم اليوفي وروما بدون تغييرات

محمد عاطف
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 5:45 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 5:45 م

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إيه سي روما، على ملعبه في مدينة تورينو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين يوفنتوس و روما، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب نادي يوفنتوس في تورينو.

وجاء تشكيل يوفنتوس في مواجهة اليوم كما يلي: 

تشيزني في حراسة المرمى

الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، بريمر، أليكس ساندرو، لوكاتيلي

خط الوسط: رابيو، ميريتي، كوادرادو

الهجوم: فلاهوفيتش، كوستيتش.

فيما سيمثل روما في مواجهة اليوم كل من: 

روي باتريسيو في حراسة المرمى

الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز، كارسدورب

خط الوسط: كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، أبراهام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك