القوات الأوكرانية تدمر أنظمة دفاع جوي روسية في خيرسون

ذكرت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من قتل 24 جنديًا روسيًا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة (خيرسون) الجنوبية التي تحتلها روسيا، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي ومستودعات ذخيرة.

وأوضحت القيادة - في منشور لها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الوضع في منطقة مسئوليتنا متوتر باستمرار، لكنه تحت سيطرة قوات الدفاع".

وأضاف البيان "أن الطيران التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية أصاب أنظمة الدفاع الجوي للروس في (خيرسون) ومجموعة من القوى العاملة والمعدات هناك.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من وحدات المظلات تمكنت من التصدي لمحاولة اختراق من قبل الجيش الأوكراني للجبهة في اتجاه "نيكولاييف-كريفوي روج"، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية.. مضيفة أن قوات كييف حاولت اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف- كريفوي روج، وساندتها في ذلك وحدات المشاة الآلية المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر وحدات المظلات تمكنت من التصدي لها ومنعها من التقدم.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إلى أن القوات الروسية، قامت باستخدام المدفعية والمدافع الرشاشة الثقيلة والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل وكذلك الأسلحة النارية الفردية التقليدية، خلال التصدي للاقتحام الأوكراني.

بدورها، ذكرت قيادة قوات "دونيتسك" أن الجيش الأوكراني، أطلق - خلال 18 دقيقة فقط - 20 قذيفة على غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.

وأوضحت القيادة - في بيان لها - "أنه في الساعة السابعة و45 دقيقة من صباح اليوم، تم إطلاق 4 قذائف مدفعية من عيار 152 مم على غورلوفكا، وفي الساعة 7:55، تم استهداف زايتسيفو بأربع قذائف مدفعية من نفس العيار، وفي الساعة 7:57، أطلق الجيش الأوكراني من بلدة أورلوفكا على ياسينوفاتايا 3 قذائف مدفعية من عيار 152 مم، وفي الثامنة صباحا تم استهداف دونيتسك كذلك بثلاث قذائف من عيار 155مم، وفي الثامنة و3 دقائق تعرضت ماكيفكا للقصف من جانب أورلوفكا بـ6 قذائف من عيار 155 مم".

وأشارت القيادة إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده صدرت مليون طن من المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية خلال شهر.

وقال زيلينسكي - في تغريدة له نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - "تعمل مبادرة تصدير الحبوب منذ ما يقرب من شهر، وخلال هذا التوقيت، قامت موانينا الثلاثة (تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني) بتصدير أول مليون طن من المنتجات الزراعية منذ 24 فبراير الماضي"، موضحا أن الصادرات توفر مئات الآلاف من فرص العمل للأوكرانيين.

وكانت روسيا قد وقعت مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود إلى العالم، من خلال ممر بحري آمن.