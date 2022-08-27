مصدر : الأهلي يخطر سواريش برحيله نهاية الموسم

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اقتربت رحلة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي من النهاية بعد فترة قصيرة قضاها مع القلعة الحمراء بداية من ١ يوليو الماضي .

وأكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي للشروق أنه مجلس إدارة النادي أخطر المدرب البرتغالي برحيله نهاية الموسم وذلك قبل ٢٤ ساعة من خوضه مباراة طلائع الجيشالتي خسرها الفريق ١-٠ مساء اليوم السبت بالجولة ٣٣ للدوري الممتاز .

وأضاف المصدر أن إدارة النادي أبلغت سواريش برحيله عقب نهاية الدوري يوم الإثنين عقب مباراة سيراميكا كليوباترا .

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة تحدث مع المدرب البرتغالي مؤكدة أن الظروف الحالية لم تسير معه بشكل جيد وأن رحيله سيكون القرار الأفضل في الفترة الحالية قبلبداية الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن الإدارة أبلغت المدرب بكامل تقديرها لما قدمه مع الفريق وتوليه المسؤولية في ظروف صعبة ومحاولة تقديم نتائج جيدة منذ توليه المسؤلية قبل شهر.