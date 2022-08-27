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صربيا تلغي حدث «يورو برايد» الذي كان من المقرر إقامته في بلجراد

أليكسندر فوتشيتش
أليكسندر فوتشيتش
بلجراد - د ب أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 2:44 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 2:44 م

قال الرئيس الصربي، أليكسندر فوتشيتش، للصحفيين اليوم السبت، إن بلاده ستلغي حدث "يوروبرايد" الذي يستمر على مدى أسبوع، وكان من المتوقع أن تستضيفه بلجراد في سبتمبر المقبل، حيث إن الوقت "غير مناسب" للتجمع.

وأضاف فوتشيتش، أثناء إعرابه عن دعمه لرئيسة الوزراء، آنا برنابيتش، التي رشحها، صباح اليوم، لولاية ثالثة، أن الحكومة تكافح "مشكلات أكبر" وأنه يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار "الكثيرين الذين يشعرون بصدق انهم مهددون" من قبل الحدث، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكان من المقرر أن يقام حدث "يوروبرايد" في بلجراد في الفترة من 12 حتى 18 سبتمبر، كأول حدث رئيسي لمجتمع الميم في جنوب شرق أوروبا.

وكانت صربيا قد نظمت في الماضي مسيرات سنوية لمجتمع الميم، غالبا ما كانت هدفا لهجمات عنيفة.


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