نائبة أمين الأمم المتحدة: إفريقيا تواجه الكثير من الصعوبات وتحديدا أزمة الغذاء والوضع الاقتصادي

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قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن إفريقيا تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات وتحديدا أزمة الغذاء والوضع الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" الذي يعقد بالعاصمة التونسية، ويحضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.

وأضافت أن نساء القارة الإفريقية بإمكامهن بذل المزيد من الجهود، في مجابهة التحديات التي تواجهها القارة.

وذكرت أن أجندة 2030 خطة طويلة الأمد، وهناك سعي لتحقيقها بشكل شمولي دون الاقتصار على جولة بعينها.

ولفتت إلى أنها بعد التعافي من جائحة كورونا، فلا تزال العاصفة موجودة، لكن يمكن مواجهتها بدون أية تنازلات.

ونوهت بالسعي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة العمل يدا بيد لتخطي الصعاب، لافتة إلى الحاجة لجهود أكثر من خلال "تيكاد" واستغلال الطاقة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.