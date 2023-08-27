أحيا حفل فرقة «وسط البلد»، مساء السبت، على مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذى انطلقن دورته الـ31 أمس الجمعة،



وقدمت فرقة وسط البلد باقة متميزة من أروع أغانيها،والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشوارهم الفني منها، انتيكة، روبابيكيا، آه يا لالاللي، شمس النهار، أنا كويس» وغيرها من الأغاني.

وكرمت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.