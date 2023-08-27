الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازاخية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الأحد عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله إن "قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.