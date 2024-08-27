 خالد الجندي: المرأة في مصر كل المجتمع وليست نصفه.. وتمكينها تجربة فريدة - بوابة الشروق
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خالد الجندي: المرأة في مصر كل المجتمع وليست نصفه.. وتمكينها تجربة فريدة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 6:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 6:33 م

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا وواضحًا بالمرأة.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الدور المصري في تمكين المرأة أصبح تجربة فريدة على مستوى العالم، مشيرًا إلى وجود مجلس قومي للمرأة يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويعمل على حمايتها.

وشدد على أن المرأة في مصر ليست نصف المجتمع لكنها كل المجتمع، داعيًّا لعدم نسيان دورها في بناء الوعي، وكونها تمثل الأساس في زراعة القيم والفضائل بين الأبناء.

ونوه بأن العرب لم يعرفوا مصدرًا للقيم والفضائل إلا من خلال الأم قبل نزول الرسالات، باعتبار أن من أنزلت عليهم كانوا أطفالا صغارًا قبلها ولم يكونوا يعرفون من تلقاء أنفسهم النبوة والرسالات والكتب السماوية.

وتابع: «الراجل اللي بيكون على نقاء وعلى درجة شفافية اسمه أميّ.. دا أصل الكلمة.. أصل كلمة أمي هي الإنسان الفطري الذي رُبِّي على تربية أمه».

 

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