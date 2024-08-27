جالانت: تحرير محتجز إسرائيلي من غزة يقربنا من تحقيق أهداف الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «عملية تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من غزة، تقرب بلاده من تحقيق أهداف الحرب كافة».

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «الجيش ملتزم باستغلال كل فرصة لإعادة المحتجزين إلى منازلهم».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «عملية مشتركة للجيش والشاباك أسفرت عن تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي، البالغ من العمر 52 عامًا».

وزعم «تحرير المحتجز من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري، واللواء 401، ووحدة يهالوم الهندسية، وأفراد جهاز الشاباك، تحت قيادة الفرقة 162، جنوب قطاع غزة».

ولفت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أنه «لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، نظرًا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة».

وأشار إلى أن «حالة المحتجز الذي تم تحريره جيدة، ويتم نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا، حيث تم إطلاع أفراد عائلته بالخبر لتتم مرافقتهم من قبل سلطات الجيش».