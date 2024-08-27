شركة عقارية: أسعار الوحدات السكنية قفزت 180% والإيجارات 122% خلال عام

كشف أيمن سامي، رئيس إحدى شركات الاستشارات العقارية، عن ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 122% خلال الفترة من الربع الثاني لعام 2023 حتى الربع الثاني لعام 2024.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى أن النسبة الأعلى للزيادة كانت في شرق القاهرة، مضيفا أن أسعار بيع العقارات شهدت هي الأخرى زيادة غير مسبوقة تراوحت بين 175% و 180%.

وأضاف أن الزيادات الأخيرة التي حدثت في مصر نتيجة التضخم؛ أثرت على المطورين الذين باعوا الوحدات على الخارطة بأسعار أقل من سعر التكلفة، مشيرا إلى أن لك أدى إلى تعرض البعض لخسائر، ودفعهم إلى رفع الأسعار في العقود الجديدة لتعويض الخسائر والتحوط ضد المخاطر المستقبلية.

وأكد سامي، أن السوق العقاري في مصر لا يزال جاذبًا للغاية للاستثمار، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة أظهرت للعالم ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وانعكست على زيادة الشراكات والاستثمارات في الأشهر الأخيرة.