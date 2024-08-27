الرئيس الأوكراني يؤكد قناعته بأن الحوار هو السبيل الوحيد لوقف الحرب مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن الحوار سيشكل في نهاية المطاف السبيل الوحيد لأنهاء الحرب مع روسيا، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك لم يتم إلا بعد تعزيز كييف موقفها القوي خلال قمة للسلام يؤمل عقدها هذا العام.

وجدد زيلنسكي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين بلاده أول تجربة لصاروخ باليستي محلي الصنع، قناعته بأن القتال لن يشكل الحل للحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا الحوار الطريق الوحيد لوقف آلة الحرب "لكن بعد أن تنفذ سلطات كييف مسائل تعزز موقفها التفاوضي لوقف هذه الحرب".

وقال إنه "تم إجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ بالستي أوكراني محلي الصنع.. أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك"، رافضا "تقديم تفاصيل إضافية" حول هذا الصاروخ الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم "المضاد" الذي نفذه الجيش الأوكراني في السادس من أغسطس الجاري في كورسك الحدودية مع روسيا، غير من معطيات الحرب الدائرة بين البلدين منذ فبراير 2022، وعطل تقدم القوات الروسية، وجعلها تركز جهودها على صد ضربات قوات كييف في تلك المنطقة، وسط تضارب للأنباء حول الوقائع الميدانية لمجربات الأمور الدائرة هناك.