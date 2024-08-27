ياسين التهامي يوجه رسالة للعالم خلال مهرجان القلعة: لا تغتر بسلاحك واقتصادك

وجه الشيخ ياسين التهامي رسالة إلى العالم خلال حفله في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ32، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

قال التهامي: «نقول لكل العالم: أفق أيها العالم، أفق أيها العالم، لا تغتر باقتصادك، لا تغتر بتكنولوجيتك، لا تغتر بسلاحك، لا تغتر بسطوك على البلاد والعباد».

وأضاف ياسين التهامي: «وأعلم أن لهذا الكون ربًّا رؤوفًا رحيمًا، شديد البطش جبارًا، آمنت به أو لم تؤمن، الفرج قادم، الفرج قادم، إن شاء الله، الفرج قريب، والنصر أقرب، شكرًا».

وكان الجمهور قد تفاعل مع ياسين التهامي خلال الحفل، وسط أجواء من البهجة والسعادة، حيث شهد الحفل توافد أعداد كبيرة من الجمهور، و قدم الجمهور تحية كبيرة للشيخ ياسين التهامي، عند صعوده على المسرح، معبرين عن حبهم الشديد له.

وتفاعل الجمهور مع ياسين التهامي خلال الحفل، وسط أجواء من البهجة والسعادة، حيث شهد الحفل توافد أعداد كبيرة من الجمهور، وقدم تحية كبيرة له عند صعوده على المسرح، معبرين عن حبهم الشديد.

كما افتتحت فرقة "مواويل" الأمسية بحفل مبهر، والتي تضم الفنانين عبد الرحمن بلال ورضوى إبراهيم، وقدمت للجمهور في مهرجان القلعة مختارات من الأعمال الغنائية الفلكلورية ذات الطابع الشعبي، منها: "إحنا البلدي"، "علي آه يا عيني علي آه (مربعات)"، "ناس ليها بخت وناس ملهاش"، "بتناديني تاني ليه"، "خلي البساط أحمدي"، "متى يا كرام الحي"، "علي ورق الفل دلعني"، و"ياما دجت على الرأس طبول".