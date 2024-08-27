صفقة انتقال ماني إلى الاتحاد السعودي مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين عن موقف نادي الاتحاد النهائي من التعاقد مع ساديو ماني نجم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة «الرياضية» أن تركيز الاتحاد في الوقت الحالي هو التعاقد مع جناح أجنبي، شاب من مواليد 2003، لتمثيل الفريق الأول في الدورى السعودى.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يفاضل في الوقت الحالي بين جناحين تحت 21 عامًا، أحدهما برازيلي والآخر إيطالي، يجيد كلاهما أيضًا اللعب في مركز صانع الألعاب دون الكشف عن أسميهما.

وبدأ الاتحاد بالفعل البحث عن بدائل تزامنا مع تضاؤل فرصة ضم ماني على سبيل الإعارة على الرغم أن المحادثات لا تزال جارية.