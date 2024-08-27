وزير الصحة الفلسطيني: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة خلال أيام

عقد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع طاقم الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي في إطار التحضيرات لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو رمضان قوله إن "كوادرنا الصحية في قطاع غزة تعمل تحت النار، ونرفع لهم القبعات على أعمالهم التي نفخر بها أمام العالم في العطاء والتضحية والإنسانية".

وأكد أبو رمضان أن مليونا ومئتي ألفَ جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء أول أمس الأحد، إلى مستودعات منظمة الأمم الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، وستبدأ حملة التطعيم خلال أيام قليلة، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95٪ من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الجهود كبيرة ومتواصلة على مدار الساعة مع الشركاء الصحيين الدوليين في التنسيق لتسهيل مهمة الكوادر الصحية للقيام بحملة التطعيم، مضيفاً أن "عدوان الاحتلال يشكل خطراً كبيراً على حركة الكوادر ويعيق حركتهم، والكوادر الصحية حالياً تقوم بالتدريب اللازم لإنجاح المهمة".

وقال أبو رمضان: "نعمل ضمن خطة لإنجاح حملة التطعيم من جانب، وجمع العينات من جانب آخر، لكن عدوان الاحتلال يعرقل كل شيء في قطاع غزة، وهنا نجدد مناشداتنا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط لوقف العدوان وإنقاذ حياة الجرحى والمرضى والمواطنين الذين يواجهون الموت كلَّ يوم".