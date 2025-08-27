خارجية فلسطين: اقتحام نتنياهو ووزراء في حكومته للضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اقتحامات وزراء ومسئولين في حكومة الاحتلال للضفة المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين للمشاركة في فعالية داعمة للاستعمار، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارا لمحاولات تغيير الواقع القائم.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن هذا الاقتحام يعتبر تكريسا لاستباحة الضفة، ولجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وتشجيعاً لجيش الاحتلال والمستعمرين للتمادي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، كما حصل في الاقتحام الهمجي لمدينة رام الله يوم أمس.

وأضافت أنها تتابع جرائم الاحتلال على المستويات كافة، مجددة مطالبتها للدول والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لوضع حد لتغول الاحتلال على شعبنا، والاستفراد العنيف به، والتحرك الجاد لحماية شعبنا الفلسطيني، وحل الدولتين.