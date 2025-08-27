الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب جرينلاند

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأمريكي بعد "محاولات تدخل" في جرينلاند.

وفي مايو، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، استدعاء السفير الأمريكي لدى كوبنهاجن، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تنوي تكثيف أنشطة التجسس على جزيرة جرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وجاء هذا التحرك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال – آنذاك - أثار "قلقًا بالغًا"، بحسب راسموسن، بشأن نوايا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه جرينلاند، التي لطالما عبّر عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة، ولم يستبعد في مناسبات سابقة إمكانية الاستحواذ عليها بالقوة.

وفي المقابل، اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، الصحيفة بمحاولة "تقويض" الرئيس ترامب، عبر "تسييس وتسريب معلومات سرية".



