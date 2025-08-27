قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسأل يوميًا عن عدد المصانع التي نجحت الوزارة في إعادة فتحها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه منذ توليه وزارة الصناعة، تم حصر 67 ألف مصنع، بينهم 11 ألفًا متوقفين، لأسباب إدارية أو فنية أو تعثر مالي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في إعادة فتح 4 آلاف مصنع خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2024 إلى 3 يوليو 2025، لافتًا إلى فتح 700 مصنع خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأكد أن الصناعة تتعاون في هذا الملف مع وزارة قطاع الأعمال، وكل المجموعة الوزارية المعنية، وبتوجيه ومتابعة يومية من الرئيس السيسي.

وأكمل: «الرئيس يوميًا بيسأل فتحنا كام مصنع، إدينا رخصة تشغيل لكام مصنع، عندنا كام مصنع متعثر وقومناهم، طب إحنا نتساهل شوية في إصدار الرخص ومساعدة المصانع عشان الناس تقوم.. يوميًا بيتقال لي الكلام ده».

وواصل: «الرئيس ديما يقول طب إحنا بنشتغل 8 ساعات نشتغل 16 ساعة، طب إحنا بننتج 3 آلاف طن مواسير في اليوم ننتج 6 آلاف طن، كل ما أشتغل أكتر كل ما أنتج أكتر كل ما أكسب أكتر، دي رسالة الرئيس السيسي».

وشدد على أهمية تصريحات الرئيس بمواصلة الإنتاج والعمل، مختتمًا: «الرئيس بيقول هنفضل نشتغل لغاية ما تبقى بلد، وإن شاء الله وبكلمته وتوجيهه لينا كلنا ولكل الدنيا لما تسمعه، ده دستور بالنسبة لنا وتوجيه لازم ننفذه».





