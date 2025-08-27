قال الدكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب والنقد بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، خلال مناقشة رواية "جزء ناقص من الحكاية" للكاتبة رشا عدلي التي نظمها نادي أدب مصر الجديدة، مساء الثلاثاء، إن علاقته بروايات رشا عدلي ليست حديثة، فقد قرأ جميع أعمالها، مضيفًا: "هي تحاول دائمًا أن تقرأ الماضي من خلال أدوات معاصرة، فالتاريخ في رواياتها ليس زمنًا غابرًا، بل واقعًا حيًا متجددًا يُعاد النظر فيه في ضوء الحاضر".

وتابع: "روايتها لا تطرح سيرة واحدة، بل مجموعة من السير، سواء كانت أساسية أو متقاطعة. هذه السير تسير في خطوط متوازية أحيانًا، ومتداخلة أحيانًا أخرى، لكنها دومًا تحمل تماهيًا وتداخلًا يُغني البناء السردي".

واستطرد: "كل هذه السير في الرواية تُوجّه القارئ نحو تأمل البؤس والهشاشة التي تعانيها الشخصيات النسائية الثلاث بالأخص. فهناك رابط روحي عميق بين هذه الشخصيات، وهو ما يجعل الرواية تحمل طابعًا جسديًا وروحيًا في آن واحد. والرواية تُعدّ، في جانب منها، احتفاء بانتصار المرأة رغم البؤس والهشاشة، من خلال النماذج التي تقدمها الكاتبة، والتي تعبّر عن هذا الانتصار بصور متعددة. كما تُبرز الطفولة بما فيها من عقد وجراح نفسية، كان لها أثر بالغ على تشكيل شخصيات الرواية ومساراتها".

وأضاف: "وبالرغم من القيمة الفنية للعمل، إلا أن له بعدًا أخلاقيًا واضحًا، إذ تشير الرواية إلى أن طريقة تنشئتنا لأبنائنا، المرتبطة غالبًا بإرثنا النفسي والثقافي، قد تخلق الكثير من العقد النفسية لديهم، وهو ما تعكسه الرواية بعمق. فنحن أمام ثلاث سير رئيسية، نلاحظ كيف منحت المؤلفة شخصياتها حرية التعبير والتأثير، كما منحت الغياب حضورًا طاغيًا يهيمن على مساحات عديدة من الرواية. وجاء الفعل السردي في الغالب من خلال شخصيات مثل فيفيان ماير، روان، وسيف القرنفلي. فسيرة فيفيان تحديدًا تميزت بالغموض والغرابة، وكأن الكاتبة أرادت أن تعكس سمات الغرابة في طريقة السرد نفسها، فجاء صوتها مزيجًا من التأمل والتكتم، بما يثير الأسئلة أكثر مما يقدم أجوبة".

واختتم ضرغام حديثه قائلاً: "من يقرأ الرواية يلمس أن الكاتبة تمتلك معرفة عميقة بالتفاصيل، ولكنها تتوقف عمدًا عند بعض الجزئيات، لتفتح الباب أمام القارئ لبناء ما لم يُكتب، ولملء الفراغات التي تقصدت تركها".

يذكر أن ندوة مناقشة رواية "جزء ناقص من الحكاية" للكاتبة رشا عدلي، والصادرة عن دار الشروق، شهدت حضور نخبة من النقاد والأدباء. وشارك في مناقشة العمل كل من الدكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب والنقد بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وأدارت الندوة الكاتبة والناقدة شاهيناز الفقي، وسط حضور لافت من محبي الأدب والرواية والنقد الأدبي، وكان من أبرز الحضور الكاتبة زينب عفيفي.