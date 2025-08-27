الشرطة الأسترالية تحدد هوية مشتبه به في قتل شرطيين

حددت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء هوية مشتبه به أطلق النار على شرطيين في مقتل وأصاب ثالثا بجروح خطيرة، فيما دخلت عملية البحث عن مطلق النار يومها الثاني في منطقة ريفية شاسعة نائية جنوب شرقي البلاد.

وقال مايك بوش كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا للصحفيين إن ديزي فريمان، 56 عاما، كان مدججا بالسلاح ومتمرسا في مهارات النجاة في البرية.

وحثت السلطات المواطنين على البقاء في المنازل.

ووقع إطلاق النار أمس الثلاثاء، عندما حاول 10 رجال شرطة مسلحين تنفيذ مذكرة تفتيش في منزل فريمان في بلدة بوريبونكا، التي يقطنها ما يزيد قليلا على 1000 شخص وتقع على بعد 320 كيلومترا شمال شرق ملبورن.

وذكر بوش أن فريمان قتل محققا، 59 عاما، وقائد شرطة، 35 عاما،. وأصيب محقق آخر بطلق ناري لكن جروحه لا تهدد حياته.