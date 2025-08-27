غرفة عمليات حماة الوطن: انتظام التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت غرفة عمليات حزب "حماة الوطن"، أعمالها لمتابعة عمليات التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر اليوم وغدا الخميس.

ويتابع عمليات التصويت من خلال غرفة عمليات الحزب، هاني العتال مساعد رئيس حزب حماة الوطن - أمين أمانة الإعلام المركزية، والعميد أحمد الأشموني أمين العلاقات العامة، والمهندس كريم إمام وأمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد أمين العمال.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، انتظام عمليات التصويت في الدوائر الانتخابية التي تجري فيها جولة الإعادة، منذ بداية فتح لجان الاقتراع.

وأشارت غرفة عمليات الحزب، إلى أن هناك حرصا من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، من خلال التوجه منذ بداية عمليات التصويت.

وأشادت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تقوم به من جهود لنجاح الاستحقاق الانتخابي.

يشار إلى أن هناك 2 من مرشحي "حماة الوطن"، يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهم مجدي زايد بمحافظة الإسماعيلية، وعبدالحكم الجبالي بمحافظة الوادي الجديد.