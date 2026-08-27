تحديد 5 يونيو 2028 موعدا لمحاكمة المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر

من المقرر أن تبدأ محاكمة المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، إلى جانب متهمين آخرين، في 5 يونيو 2028، وفقا لأمر صادر عن القاضي العسكري المشرف على القضية.

ومع ذلك، قد يتأجل هذا الموعد مجددا، إذ لا تزال هناك عدة مسائل إجرائية عالقة، من بينها تحديد الأدلة التي سيسمح بتقديمها خلال المحاكمة.

وشملت الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 اختطاف أربع طائرات ركاب واستخدامها لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قرب واشنطن. وتحطمت الطائرة الرابعة في ولاية بنسلفانيا. وقُتل نحو 3 آلاف شخص في الهجمات.

ويعتقد أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر للهجمات، إذ تولى تنسيق الاتصالات وتمويل العملية. وأُلقي القبض عليه في باكستان عام 2003، وخضع لاحقا للاستجواب من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ووفقا لتقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، تعرض للتعذيب أثناء عمليات الاستجواب.

ونُقل المتهم إلى منشأة الاحتجاز الأمريكية في خليج جوانتانامو عام 2006، حيث كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة عسكرية لدوره في الهجمات. وتأجلت الإجراءات القضائية بحقه وبحق عدد من المتهمين الآخرين لسنوات.