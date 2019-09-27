سميح ساويرس: إقامة مهرجان الجونة في مقر ثابت بداية من العام المقبل

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن مهرجان الجونة سيقام بداية من العام المقبل في مقر ثابت وجديد.

وأضاف في تصريحات على هامش حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، أنه يخطط لعقد المهرجان في مكان ثابت وليس مؤقت حتى ينتهي سؤال «هتعملوا واحد تاني السنة الجاية».

وتابع: «المكان هنا حلو ولكنه مؤقت، وبداية من العام المقبل سيقام المهرجان في قاعة المؤتمرات كمقر ثابت له».

وينطلق حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بعدما شهد عرض 84 فيلمًا، تنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية التي تصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكي، وذلك على مدار 8 أيام.