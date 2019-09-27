ناسا: مركبة الفضاء الهندية تهبط هبوطا عنيفا

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن مركبة الهبوط على سطح القمر "فيكرام" التابعة لمهمة استكشاف القمر تشاندرايان-2 هبطت "هبوطًا عنيفا" على سطح القمر في السابع من سبتمبر الجاري.

وقالت وكالة ناسا: "هبطت مركبة فيكرام هبوطا عنيفا وما زال يجري تحديد موقعها في المناطق الجبلية على القمر بدقة" ،في الوقت الذي نشرت فيه وكالة الفضاء صورا لموقع الهبوط المقرر،التقطتها المركبة التابعة لناسا " لونار ريكونيسانس اوربيتر" التي تدور في مدار حول القمر.

وكان الهبوط الناجح السلس تحت السيطرة على سطح القمر سيجعل الهند رابع دولة تنجح فيه بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتشمل مهمة المركبتين الهنديتين إجراء تجارب في منطقة غير مستكشفة سابقا من القمر.

وفقدت المحطة الأرضية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في بنجالور الاتصال بمركبة الهبوط على القمر قبل دقائق من الهبوط المقرر.

ومرت المركبة التابعة لناسا فوق موقع الهبوط في 17 سبتمبر.

"كان الغسق قد خيم عندما تم تصوير منطقة الهبوط وبالتالي كانت الظلال الكبيرة تغطي جزءا كبيرا من التضاريس، وقالت ناسا: "من الممكن أن تكون مركبة الهبوط فيكرام مختبئة في الظل".

وقالت وكالة ناسا إن الإضاءة ستكون مناسبة عندما تمر المركبة لونار ريكويسانس اوربيتر فوق الموقع مرة أخرى في أكتوبر وستحاول مرة أخرى تحديد مكان الهبوط وصوره.