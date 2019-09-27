الكويت: تراجع نمو العمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى 2% في 2019





كشفت وزارة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، تراجع نموا أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص الكويتي من 7% في 2016، إلى 5.7% في 2017، ثم إلى 2% فقط في عامي 2018 و2019.

وأوضحت الوزارة - في إحصائية رسمية مرسلة إلى مجلس الأمة الكويتي – أن الزيادة في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال عام 2016 بلغت نحو 100 ألف وافد، لكنها هبطت في 2017 إلى 86 ألفا، ثم إلى 33 ألفا في 2018 و24 ألفا فقط في 2019.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص الكويتي، يتزامن مع خطة "التكويت" التي تنتهجها الكويت، لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في وظائف القطاع الحكومي.