وزير التعليم يحذر: أعداد الإصابة بفيروس كورونا سترتفع بعد عودة الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاحترازية مع عودة الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن الوزارة سترسل الإجراءات للمدارس بأنواعها كافة سواء حكومية أو دولية أو خاصة، متابعًا: «في ناس هيجيلها كورونا بعد عودة الدراسة».

وأشار إلى أن الإجراءات ستشمل كيفية التعامل حال حدوث إصابة بالفيروس داخل فصل أو فصلين، وموعد الإعلان عن ذلك، قائلًا إن إغلاق المدارس دون داعٍ قد يتسبب في حالة من الهلع.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الإجراءات ستشمل دور الطالب والأم والأب حال الإصابة بـ«كوفيد - 19»، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات كافة بنهاية الأسبوع.