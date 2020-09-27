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أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن فريقي الأهلي والزمالك يجب أن يتعاقدا مع مدربين كبار.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي والزمالك يجب أن يتعاقدا مع مدربين كبار بحجم مكانتهم، أعجبت بموقف الزمالك عندما تعاقد مع مدرب كبير مثل باتشيكو خلال أسبوع بجهاز فني متكامل، ويجب أن تفعل إدارة الأهلي مثلهم".

وأضاف: "كارتيرون وفايلر هما الخاسران بخروجهما، فكارتيرون كان ميتًا منذ رحيله عن الأهلي".

واختتم: "والأهلي هو من أضاف لـ فايلر وليس العكس، لكنه هو وكارتيرون (قليلي الأصل)".