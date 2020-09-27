وزيرة دفاع لبنان: الجيش سيتصدى للإرهاب ومحاولات العبث بالأمن والاستقرار

أكدت نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينه عكر أن الجيش سيبقى في حالة جاهزية من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه، وسيكون بالمرصاد للإرهاب والجماعات المتطرفة، وسيتصدى لأي محاولات تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها.



وأدانت وزيرة الدفاع اللبنانية - في بيان الأحد- الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم أحد المواقع العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية شمالي البلاد على نحو أدى إلى سقوط عسكريين اثنين.



وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية والجيش اللبناني، منوهة -في هذا الصدد- بالعملية الناجحة التي نفذتها أمس شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بمؤازرة من الجيش في منطقة وادي خالد شمالي البلاد ضد مجموعة إرهابية مسلحة كانت تستهدف الإخلال بالأمن وزرع الفتنة في البلاد.



وكان إرهابيون مسلحون قد استهدفوا فجر اليوم أحد المراكز العسكرية بمنطقة عرمان شمالي البلاد، حيث أطلقوا النيران من أسلحة آلية على قوات التأمين التي تصدت لهم وبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، الأمر الذي أسفر عن سقوط عسكريين اثنين ومقتل أحد الإرهابيين قبل دخوله الوحدة العسكرية لتنفيذ عملية انتحارية بداخلها باستخدام حزام ناسف ومجموعة من القنابل اليدوية التي كانت بحوزته.