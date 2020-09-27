ماكرون: حزب الله وحركة أمل رفضا تقديم تنازلات

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل الرئيس ماكرون، في مؤتمر صحافي حول الوضع في لبنان، القوى اللبنانية ومن يقودون المؤسسات، بأنهم رفضوا بوضوح احترام التعهدات التي التزموا بها أمام فرنسا والمجتمع الدولي.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، قال ماكرون، إن حزب الله لا يمكنه أن يكون جيشا محاربا لإسرائيل وميليشيا إلى جانب سوريا وحزبا محترما في لبنان، لافتًا إلى أنه اظهر العكس في الأيام الأخيرة.

وتابع: «حزب الله لم يحترم الوعد الذي قطعه أمامي وهو ينظر بعيني وهو مع حركة أمل رفضا تقديم تنازلات»، مردفًا أن قوى السلطة والقيادات قررت أن تخون التعهد، ورأت أنه من الأفضل تفضيل مصلحتها على مصلحة لبنان.