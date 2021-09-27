ألقت الشرطة الفرنسية الاثنين القبض على شخص مجهول قام برشق الرئيس إيمانويل ماكرون بالبيض أثناء تفقده أجنحة المعرض الدولي للطعام والفندقة بمدينة ليون بجنوب شرق فرنسا.

وصرح الرئيس الفرنسي، عقب تلك الحادثة، بأنه إذا كان هذا الشخص لديه ما يقوله فليأت له، مبديا استعداده لرؤيته.

جدير بالذكر أن الرئيس ماكرون تعرض في الثامن من يونيو الماضي لصفعة من قبل رجل أثناء جولة له بجنوب فرنسا وقد حكم على هذا الشخص بالسجن المشدد لمدة أربعة أشهر.

كما تعرض ماكرون للرشق بالبيض في عام ٢٠١٧ حينما كان مرشحا لرئاسة فرنسا خلال زيارته لمعرض باريس الزراعي الدولي، وهي حادثة وصفها آنذاك بأنها تأتي ضمن الفولكلور في بلاده.