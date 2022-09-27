انخفاض معدل الخصوبة في الهند بنسبة 20% خلال الـ10 أعوام الماضي

تراجع معدل الخصوبة العام في الهند بنسبة 20% خلال العقد الماضي. ويشير معدل الخصوبة إلى عدد الأطفال الذين يتم ولادتهم لكل ألف سيدة خلال عام في سن التكاثر من 15 إلى 49 عاما.

وذكرت صحيفة " تايمز اوف انديا " الهندية أن بيانات نظام التسجيل أظهرت أن معدل الخصوبة في الهند بلع 1ر86 في الفترة من 2008 حتى 2010، وتراجع إلى 7ر68 خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وقد انخفض المعدل بنسبة أكبر في القرى بلغت 2ر20% ، في حين سجل في المناطق الحضرية تراجعا بنسبة 6ر15%.

وقالت سونيتا ميتال، طبيبة التوليد وأمراض النساء لـ " تايمز اوف انديا" إن تراجع معدل الخصوبة يشير إلى انخفاض عدد السكان وهذه دلالة جيدة.

وأضافت " ارتفاع سن الزواج وتحسن معدل المعرفة بين النساء و توافر أساليب منع الحمل من ضمن العوامل التي أدت لهذا التغيير في معدل الخصوبة".