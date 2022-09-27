الكرملين يعترف بارتكاب أخطاء في التعبئة العسكرية وسط تنامي المعارضة الشعبية

وكان الرئيس بوتين قد أعلن عما وصفه بالتعبئة الجزئية في 21 سبتمبر الجاري، حيث قال وزير الدفاع سيرغي شويغو لاحقاً إن 300,000 جندي احتياط سيتم استدعاؤهم للخدمة.

لكن تقارير في وسائل إعلام روسية معارضة ألمحت إلى أن ما يصل إلى مليون شخص قد يتم استدعاؤهم، مشيرة إلى أن فقرة يُعتقد بأنها تتحدث عن العدد الدقيق لجنود الاحتياط المطلوبين تم حذفها من النسخة المنشورة لمرسوم بوتين على الموقع الرسمي للكرملين على الانترنت.

ويقول عدد من الخبراء في الغرب وأوكرانيا إن قرار بوتين باستدعاء الاحتياط يُظهر أن القوات الروسية تُمنى بالفشل في ساحات المعارك في أوكرانيا- بعد أكثر من سبعة أشهر على بداية الغزو الروسي.

واحتُجز أكثر من 2000 شخص، منذ الإعلان عن مرسوم التعبئة، في احتجاجات بعموم روسيا.

وأقر المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، في بيان صحفي موجز الاثنين، بارتكاب أخطاء.

وقال إن "الحكام يعملون بشكل نشط على تصحيح الوضع" في بعض المناطق.

وقال بيسكوف أيضاً إنه لا علم لديه بصدور أي قرارات لإغلاق الحدود الروسية وفرض الأحكام العُرفية في البلاد.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه لمنع المجندين المحتملين من الهرب للخارج.

وفي أحدث دلالة على الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، أصيب ضابط تجنيد في الجيش بجروح خطرة في مدينة "أوست-ليمسك" السيبيرية الاثنين.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المهاجم، على ما يبدو، وهو يقترب من الضابط ويطلق النار عليه. ثم يٌشاهد الناس في البناية وهم يصرخون ويركضون مذعورين بعد أن صرخ فيهم المسلح طالباً منهم الفرار.

وخلال نهاية الأسبوع، اشتبكت حشود من المتظاهرين في جمهورية داغستان، التابعة لروسيا الاتحادية والواقعة في شمال القوقاز، مع الشرطة بسبب قرار التعبئة العسكرية. وقال مرصد حقوق الإنسان الروسي المستقل "أوفي دي-إنفو" إن أكثر من 100 شخص جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي وقعت في العاصمة الإقليمية محج قلعة.