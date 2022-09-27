استمرار تقدم القوات الأوكرانية بشرق البلاد

أحرزت القوات الأوكرانية المزيد من المكاسب على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل في منطقة خاركيف بشرق البلاد.

وأعلنت السلطات مساء أمس الاثنين عبر تطبيق تيلجرام أن بلدة بيسكي-رادكفسكي أصبحت مجددا تحت السيطرة الأوكرانية، كما نشرت صورا لمعدات روسية مدمرة.

ويشار إلى أنه قبل الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، كان عدد سكان البلدة يبلغ نحو ألفي شخص.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق وقوع قصف روسي في كوبيانسك-فوسلوفي على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال، مما يؤكد بصورة غير مباشرة أنه تم استعادة البلدة.

وعقب طردهم من معظم بلدة خاركيف مطلع الشهر الحالي، تقهقرت القوات الروسية وراء خط نهري اوسكيل وسيفيرسكي دونيتس. ولم تتمكن القوات من الاحتفاظ بهذا الخط، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأوكرانية عن نجاحات في منطقة دونيتسك، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من منطقة لوهانسك.