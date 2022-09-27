بريطانيا تكشف سمات عملية تغيير العملة والطوابع الجديدة بصورة الملك تشارلز

قال البريد الملكي البريطاني، إن المحافظة على البيئة وخفض التكلفة ستكونان سمات عملية تغيير العملة والطوابع الجديدة بصورة الملك تشارلز الثالث.

وقالت صحيفة "رويال ميل" إن إصدارات الطوابع الخاصة الجديدة ستحمل صورة ظلية للملك تشارلز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تماشيا مع توجيهات الأسرة المالكة، لخفض الأثر البيئي والتكلفة المالية لعملية تغيير صورة الملك على الطوابع، سيتم توزيع وإصدار المخزون الحالي من الطوابع النهائية التي تحمل صورة الملكة الراحلة والطوابع الخاصة التي تستخدم صورتها الظلية، كما هو مقرر لها"، وإن تواريخ إطلاق بعض الطوابع الخاصة قد تتغير.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إن شغف تشارلز بتعزيز الاستدامة والبيئة عندما كان "أمير ويلز" معروف جيدا، وإن ذلك تراوح بين كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في اسكتلندا، وقيامه بإعادة تدوير مياه الاستحمام من منزله في كلارنس هاوس لري حديقته.

وقالت دار سك العملة الملكية إن من المرجح بدء تداول العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك في غضون عدة أشهر.

وأضافت أن العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة الراحلة ستظل أيضا عملة قانونية وقيد التداول النشط، وهو أمر حدث في الماضي يضمن انتقالا سلسا بأقل قدر من التأثير البيئي والتكلفة.

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة، تحمل صورة الملكة وسيتم استبدالها بمرور الوقت عندما تصبح تالفة أو بالية، ولتلبية الطلب على عملات معدنية إضافية.

وكان البريد الملكي وبنك إنجلترا أعلنا انهما تلقيا توجيهات ملكية بخفض التكلفة وضمان تحول مستدام.

وقال بنك إنجلترا إنه سيتم الكشف عن أوراق نقدية محدثة تحمل صورة الملك بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن تدخل الأوراق النقدية حيز التداول بحلول منتصف عام 2024 مع ظهور صورة الملك تشارلز الثالث على التصميمات الحالية للأوراق النقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيها إسترلينيا و50 جنيها إسترلينيا.

وأصدر بنك إنجلترا بيانا صحفيا بصياغة مماثلة، قائلا إن المخزونات الحالية من الأوراق النقدية التي تظهر عليها صورة الملكة سيتواصل إصدارها، وإن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع فقط لتحل محل الأوراق البالية ولتلبية الطلب على الأوراق النقدية.

وستظل الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة عملة قانونية ولن تتم إزالتها إلا إذا بليت أو تلفت.