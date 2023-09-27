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لقي طفل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه غرقا بمياة ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب وذلك بعدما سقط من يد والدته "بائعة متجولة" أثناء نومها وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لاستخراج الجثمان.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بسقوط طفل بمياه كوبري سندوب خلف التامين الصحي داخل المياه.

انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة المباحث إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين سقوط طفل يدعي "كريم محمد شعبان"، 3 أعوام.

وبسؤال والدته وتدعي "ندي السيد عبدالسلام عبدالله"، 25 عامًا، بائعة متجولة ومقيمة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية قالت إنها كانت تحمله وانتابها النوم دون ان تشعر أثناء جلوسها أسفل كوبري سندوب وسقط منها في المياه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها بتمشيط المنطقة للوصول لجثة الطفل واستخراجها، وجارِ تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.