يوفنتوس يعبر ليتشي ويتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

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استعاد فريق يوفنتوس إتزانه في الدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه ليتشي 1 /صفر، مساء الثلاثاء، في المرحلة السادسة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي اركاديوس ميليك، الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 57.

وأنهى ليتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كابا في الثواني الأخيرة للمباراة.

وكان يوفنتوس تعرض لهزيمة قاسية أمام مضيفه ساسولو 2 /4 في الجولة الماضية ، في أول هزيمة للفريق هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع.