البيت الأبيض يشكر بكين لتسهيلها نقل الجندي المطرود من كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه شكر للسويد والصين تسهيلهما «نقل» الجندي الأمريكي الذي طردته كوريا الشمالية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، في بيان: «نشكر للحكومة السويدية دورها الدبلوماسي، وللحكومة الصينية على المساعدة التي قدمتها عبر تسهيل نقل الجندي كينج».

وفي الوقت نفسه، أوضح مسئول أمريكي كبير، أن الجندي غادر المجال الصيني، وهو في طريقه إلى قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال مسئول أمريكي لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي هرب إلى كوريا الشمالية قبل شهرين، بات في عهدة السلطات الأمريكية.

وقررت كوريا الشمالية طرد كينج الموقوف لديها، منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم.

وأوضحت الوكالة أنه بعد استكمال التحقيق «قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأمربكي، الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.