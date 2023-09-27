أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية.

ولقي العشرات مصرعهم في حريق اندلع في قاعة احتفالات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، الليلة الماضية.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة «شفق نيوز»، أن وزارة الداخلية الاتحادية العراقية، أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة سمير سليمان كرومي رافو آسو.

وأضاف البيان: «بعد ورود مذكرة توقيف، ألقت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان في أربيل القبض على صاحب القاعة، وتسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية».

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن مجمل الخسائر التي حصلت داخل القاعة هي 223 من بينها 87 وفيات، و136 مصابا بجروح مختلفة.

وكشف عن إلقاء القبض على 9 أشخاص من ضمن إدارة القاعة، مؤكدا أن التنسيق جار مع إقليم كردستان، وتم التواصل مع وزير الداخلية هناك حول صاحب القاعة الذي فر إلى الإقليم حيث منطقة سكناه في محافظة أربيل.