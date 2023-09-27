زعيم المعارضة في إسبانيا يخسر أول تصويت لتشكيل حكومة

فشل زعيم المعارضة المحافظة بإسبانيا ألبرتو نونييث فيخو، في محاولته الأولى لتشكيل حكومة.

وعرقل مجلس النواب بالبرلمان محاولته؛ لأن يصبح رئيس وزراء جديد باعتراض 178 صوتا مقابل 172 صوتا اليوم الأربعاء.

وكان رئيس حزب الشعب البالغ من العمر 62 عاما، في حاجة إلى أغلبية مكونة من من 176 صوتا على الأقل ليحصل على فرصة انتخابه رئيسا للوزراء.

ويحظى فيخو، بفرصته الثانية ليحل محل رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز بعد غد الجمعة، ولكن من المتوقع حينها أن يخسر تلك المحاولة مجددا في ظل تضاؤل فرص حصوله على أغلبية.

وفي انتخابات 23 يوليو، فاز حزب الشعب بأغلبية الأصوات وأغلبية المقاعد متقدما على حزب الاشتراكيين الذي يرأسه سانشيز.

ونظرا لأن أيا من الحزبين لم يحصل على الدعم الكافي في البداية من الأحزاب الأخرى لتشكيل أغلبية قادرة على الحكم، قرر الملك فيلبي السادس أنه سوف يتم السماح للفائز بالانتخابات بمحاولة تشكيل حكومة أولا.