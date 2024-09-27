تشابي: مواجهة بايرن ميونخ الأصعب هذا الموسم

شدد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، على صعوبة وأهمية مواجهة بايرن ميونخ، غدا السبت، في خامس جولات الدوري الألماني.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي "ستكون مباراة كبيرة وربما تكون الأصعب هذا الموسم حتى الآن، نريد أن نكون تنافسيين ونقدم أداء متكاملا".

وأضاف "لدينا فكرة واضحة عن الكيفية التي نريد أن نلعب بها. وسنبذل قصارى جهدنا".

وكان ألونسو لاعب وسط بارز في بايرن ميونخ، خلال مسيرته كلاعب، ويعرف مدى صعوبة الفوز في معقل ناديه السابق.

وصرح ألونسو، الذي يعاني فريقه هذا الموسم من عدم الاستقرار في أداء دفاعه، على عكس ما كان عليه في الموسم الماضي "في أليانز أرينا يجب أن تقدم أفضل أداء لديك".

وارتبط اسم صانع ألعاب ليفركوزن، فلوريان فيرتز بشكل كبير في وسائل الإعلام بالانتقال إلى بايرن في الموسم المقبل، كما كان المدافع جوناثان تاه قريبا من الانضمام للبافاري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشدد ألونسو على أن فريقه، الذي لا يعاني من أي إصابة جديدة، يركز بشكل كامل على المهمة التي بين يديه.

وأتم "نحن بحاجة إلى اللعب بأعلى مستوياتنا، مع الكرة وبدونها لمدة 90 دقيقة. سيلعب بايرن بكامل قوته، وينبغي علينا أن نكون مستعدين لذلك".