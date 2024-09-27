 جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء بضاحية بيروت الجنوبية ويوجه رسالة للبنانيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء بضاحية بيروت الجنوبية ويوجه رسالة للبنانيين

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 11:53 م

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في كلمة له، مساء الجمعة، إن السكان في هذه المناطق موجودة بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله اللبناني.

وادعى أن حزب الله خزَّن أسلحة متطورة وخطيرة في هذه المباني، موضحًا أن جيش الاحتلال مضطر للعمل ضده حتى لا يهدد إسرائيل وفق زعمه.

ووجه أدرعى رسالة للبنانيين في هذه المناطق، زاعمًا أن حزب الله يضحي بهم من أجل حماية أسلحته.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.

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