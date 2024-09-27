المصل واللقاح: لا إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر حتى الآن

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن متحور "XEC" الجديد من فيروس كورونا؛ لم يظهر في مصر حتى الآن، نافيا ظهور أي حالات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إن منظمة الصحة العالمية وضعت المتحور تحت المراقبة؛ نظرا لسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أنه لا يشكل خطورة مقارنة بسابقاته من المتحورات من حيث الأعراض والمضاعفات.

وأوضح أن المتحور الجديد قد يؤدي إلى نوع من "الهروب المناعي" لدى الأشخاص الذين لم يأخذوا لقاحات كورونا، لا سيما بعد مرور أكثر من عام على آخر جرعة.

وأشار إلى أن 80% إلى 90% من الحالات المصابة بالمتحور الجديد تكون أعراضها بين البسيطة والمتوسطة وتعالج من خلال مناعتها مع السوائل وخافض الحرارة والراحة.

ونوه أن 10% فقط من الحالات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ سيحتاجون إلى رعاية واهتمام طبي.

وطمأن الحداد، المواطنين بأن الوضع مطمئن عالميا، منوها أنه لم تشر أي دراسات إلى خطورة المتحور الجديد رغم سرعة انتشاره، مؤكدا أن المتحور الجديد لا يثير القلق حتى الآن.